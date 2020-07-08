За Иваном Сафроновым могли следить давно, считает его адвокат Иван Павлов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов мог находиться в разработке ФСБ несколько лет. С таким предположением выступил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«В постановлении о возбуждении уголовного дела есть даты, упоминаются документы от сентября прошлого года. Вся эта работа началась не в 2019 году и, может, даже не в 2018 году», — приводит слова Павлова ТАСС из эфира «Эхо Москвы». По делам о госизмене разработка подозреваемого ведется не менее двух лет, добавил адвокат Сафронова.

ФСБ заявляет, что Сафронов якобы был завербован спецслужбами Чехии в 2012 году, а в 2017 выполнил некое задание. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности армии России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия говорится, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, а конечным получателем секретной информации якобы были США.

В 2012—2017 году Иван Сафронов работал в издании «Коммерсант». Следователь ФСБ заявлял, что задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова, однако защита сомневается в этом. В частности, непонятно, откуда у Сафронова мог быть доступ к некой секретной информации. Журналисты России встали на его защиту, а адвокат заявил, что у следствия нет доказательств его виновности и выразил уверенность, что уголовное дело о госизмене связано именно с его деятельностью журналистом.

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