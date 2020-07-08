Адвокат Сафронова: дело связано с его журналистской работой

Иван Сафронов задержан из-за профессиональной деятельности, уверен адвокат Иван Павлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Задержание экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова связано с его журналистской деятельностью, а ФСБ скрывает связь между ней и делом о госизмене. Об этом заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Я думаю, нам не дали понимания органы намеренно, чтобы скрыть связь обвинения с его профессиональной журналистской деятельностью», — приводит ТАСС слова Павлова из эфира «Эхо Москвы».

Если бы обвинение Сафронова не касалось его профессиональной деятельности, то следствие с удовольствием приложило бы документы, чтобы убедить общественность, что судят его не за его журналистскую работу, а за «вторую жизнь», отмечает Павлов. ФСБ в таком случае предоставила бы документы, не имеющие отношения к профессиональной деятельности Сафронова, однако сейчас какие-либо сведения намеренно скрывают, уверен адвокат.

Защите неизвестно, сколько времени за Сафроновым велась слежка, говорит Павлов. Кроме того, в деле нет ничего, указывающего на криминальную деятельность экс-журналиста. По словам адвоката, в постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что он действовал из корыстных интересов, однако не сказано, ни сколько, ни когда, ни где Сафронов получил деньги. Также не говорится, кому Сафронов якобы передавал некие сведения.

В настоящее время Сафронов находится в СИЗО «Лефортово». Сейчас он на карантине, при этом его можно навещать адвокатам и членам общественной наблюдательной комиссии. Адвокат Павлов планирует навестить его в понедельник. Власти и посольство Чехии, в работе на спецслужбы которой обвиняют Сафронова, комментировать происходящее отказались, пишет РИА «Новости».

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Его обвиняют в работе на чешские спецслужбы и госизмене. При этом его адвокат заявлял, что у следствия нет доказательств, а российские журналисты встали на его защиту. Сам Иван Сафронов вину не признает.

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