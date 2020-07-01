За неделю река поменяла свой цвет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Река Иртыш между деревнями Башкова и Ломаева покрылась бирюзовой маслянистой слизью и начала пахнуть краской. Информацию об этом уже несколько дней обсуждают местные жители. Они опасаются, что из-за этого деревни, расположенные рядом, останутся без питьевой воды.

«В течение недели ситуация с пленкой становилась все хуже и хуже. С каждым днем ее все больше, а цвет воды и берега становится все более и более зеленым», — рассказывает в соцсетях житель города Вадим Калина. Для деревень это ближайший источник воды и рыбы. Кроме того, река впадает в местное озеро.

Эколог Александр Колотов заявил URA.RU, что происхождение пленки определит только экспертиза. «Необходимо обратиться к специалистам в Роспотребнадзор, которые смогут выехать на место и исходя из полученной информации и проб дать точный ответ», — добавил собеседник агентства.

Дозвониться до областного управления Роспотребнадзора корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о тюменцах, которые обвинили «Росводоканал Тюмень» в загрязнении реки Тура. Но в компании все претензии отрицают.

Фото: «Типичный Тобольск», «ВКонтакте»

Фото: «Криминальный Тобольск», «ВКонтакте»