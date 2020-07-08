Экологи оценили опасность привезенных в Россию урановых «хвостов»

ОГФУ нельзя считать радиоактивными отходами, а его ввоз не нарушает законодательных норм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Использование обедненного гексафторида урана (ОГФУ, урановые «хвосты») на российских предприятиях является абсолютно безопасным и законным. Такими выводами поделились независимые экологи и ученые, которые презентовали совместный доклад комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и эколого-правового центра «Беллона».

Авторы в максимально доступной форме постарались поставить точку в дискуссиях и объяснить, что собой представляет и откуда берется ОГФУ, с какой целью его завозят из-за границы, а также как хранят уран на предприятиях атомной отрасли. При подготовке доклада использовались материалы из открытых источников, а также информация и документы топливной компании «ТВЭЛ» и акционерного общества «Техснабэкспорт».

Во время презентации 54-страничного доклада инженер-физик Олег Муратов отметил безопасность сырья. «Обедненный гексафторид урана не представляет никакой радиоактивной опасности, поскольку его радиактивность в пять-семь раз меньше, чем у природного урана. При этом ОГФУ — химически токсичное вещество, поэтому для его хранения и транспортировки используют толстостенные стальные контейнеры, толщина стенки которых составляет 16 мм. Контейнеры проходят испытания на прочность (контейнер бросают с высоты в девять метров на бетонную плиту) и температурные воздействия (получасовая выдержка в открытом огне с температурой 800 С)», — уточнил Муратов.

Вопроса безопасности радиоактивных «хвостов» также коснулся ведущий научный сотрудник радиационной лаборатории Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук Алексей Екидин. «Нужно не подменять понятия. Ведь опасный — не значит бесполезный, и наоборот — полезный — не значит, что безопасный. Самые простые примеры из нашей повседневной жизни: электрическая энергия — безусловно, полезна, но опасна при нарушении правил электробезопсности. В отношении ОГФУ можно сказать то же самое. Кроме того, повторное использование предотвращает добычу и разработку новых месторождений урана», — уточнил он.

Озвученные в ходе презентации данные свидетельствуют о том, что ОГФУ нельзя считать радиоактивными отходами, так как он является ценным сырьем для атомной промышленности и используется также в других отраслях экономики. Согласно российским законам, его ввоз не нарушает ни законодательных, ни моральных норм.