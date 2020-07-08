Мишустин: победить бедность в России может помешать коронавирус

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Премьер-министр призвал вместе ответить на «вызовы коронавируса» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может перечеркнуть десятилетние достижения России по сокращению бедности и безработицы. Об этом предупредил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда.

«Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — цитирует Мишустина ТАСС. Глава кабмина считает, что необходимо совместно ответить на «вызовы коронавируса», чтобы восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда.

В начале недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ликвидация бедности в приоритете для российских властей, пишет RT. Ранее Россия доложила ООН, что победила крайнюю нищету в стране, напоминает «Национальная служба новостей».

Компания СК «Росгосстрах Жизнь» в ходе опроса выяснила, что из-за пандемии коронавируса почти половина россиян выживает на 15 тысяч рублей в месяц. Но Песков усомнился в достоверности этих данных. Свой скепсис он объяснил небольшой выборкой респондентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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