Мишустин: победить бедность в России может помешать коронавирус

Пандемия коронавируса может перечеркнуть десятилетние достижения России по сокращению бедности и безработицы. Об этом предупредил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда.
«Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — цитирует Мишустина ТАСС. Глава кабмина считает, что необходимо совместно ответить на «вызовы коронавируса», чтобы восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда.
В начале недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ликвидация бедности в приоритете для российских властей, пишет RT. Ранее Россия доложила ООН, что победила крайнюю нищету в стране, напоминает «Национальная служба новостей».
Компания СК «Росгосстрах Жизнь» в ходе опроса выяснила, что из-за пандемии коронавируса почти половина россиян выживает на 15 тысяч рублей в месяц. Но Песков усомнился в достоверности этих данных. Свой скепсис он объяснил небольшой выборкой респондентов.
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