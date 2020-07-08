Минздрав: Россия возвращается к нормальной жизни после пандемии

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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, палата, больничная палата, медицина, врач, больница
Медицинские клиники переходят к нормальному режиму работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом снижается почти во всех регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава РФ. Сообщается, что страна за время пандемии не столкнулась с дефицитом медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что на борьбу с коронавирусом из бюджета выделено около 4 триллионов рублей. Министерство финансов России отмечает, что в эту сумму входит смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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