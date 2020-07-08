Минздрав: Россия возвращается к нормальной жизни после пандемии

Медицинские клиники переходят к нормальному режиму работу
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Заболеваемость коронавирусом снижается почти во всех регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
«Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава РФ. Сообщается, что страна за время пандемии не столкнулась с дефицитом медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что на борьбу с коронавирусом из бюджета выделено около 4 триллионов рублей. Министерство финансов России отмечает, что в эту сумму входит смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.
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