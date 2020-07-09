08 июля 2020

У россиян появился шанс получить повышенную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
Возраст получения дополнительной выплаты могут снизить на 5 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Согласно новому законопроекту, который поступил в Госдуму от фракции ЛДПР, россиянам могут начать начислять повышенную пенсию с 75 лет. Сейчас пенсии повышаются только с 80 лет. Об этом LIFE рассказала гендиректор ФК «Юрист» Асия Мухамедшина.

«Когда человек достигает 80-летнего возраста, ему повышают фиксированную выплату страховой пенсии по старости на 100%», — говорит Мухамедшина. Обычно выплаты начисляются автоматически, однако бывают случаи, когда для получения прибавки нужно подать заявление. При этом многие граждане даже не знают о том, что им положена повышенная пенсия.

Однако есть ряд нюансов. К примеру, пенсионеры, которые не заработали нужный трудовой стаж и получают социальную пенсию, не могут претендовать на большие выплаты после 80 лет. Такая же ситуация и у инвалидов I группы. Они уже получают повышенную пенсию, но по инвалидности.

В Госдуме 9 июля рассказали, что некоторые россияне смогут получать две пенсии сразу. На двойную пенсию имеют право 200 тысяч человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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