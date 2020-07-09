В Госдуме пояснили, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Сразу две пенсии могут получать 200 тысяч россиян. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб
«Это особые пенсии, особые условия для их получения. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, что люди имеют право на получение двух пенсий. Более того, многие пенсии доведены до максимального уровня обеспечения», — цитирует депутата «Царьград».
Она уточнила, что право на двойную пенсию имеют нетрудоспособные члены семьей, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, участники Великой Отечественной войны, блокадники, ставшие инвалидами после военных травм, родители и вдовы военнослужащих, погибших во время прохождения службы или из-за военных травм. Кроме того, на двойную пенсию могут претендовать чиновники, космонавты и летчики-испытатели.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили поддержать пожилых граждан дополнительными выплатами. Предполагается, что ежемесячно пенсионерам будет положена доплата в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, на новую прибавку к пенсии могут рассчитывать пожилые россиянки, если в свое время брали отпуск по уходу за ребенком. Заменить полтора года такого отпуска можно на пенсионные баллы
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