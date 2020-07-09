В Госдуме пояснили, кто может рассчитывать на двойную пенсию

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Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили поддержать пожилых граждан дополнительными выплатами. Предполагается, что ежемесячно пенсионерам будет положена доплата в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, на новую прибавку к пенсии могут рассчитывать пожилые россиянки, если в свое время брали отпуск по уходу за ребенком. Заменить полтора года такого отпуска можно на пенсионные баллы

Она уточнила, что право на двойную пенсию имеют нетрудоспособные члены семьей, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, участники Великой Отечественной войны, блокадники, ставшие инвалидами после военных травм, родители и вдовы военнослужащих, погибших во время прохождения службы или из-за военных травм. Кроме того, на двойную пенсию могут претендовать чиновники, космонавты и летчики-испытатели.

«Это особые пенсии, особые условия для их получения. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, что люди имеют право на получение двух пенсий. Более того, многие пенсии доведены до максимального уровня обеспечения», — цитирует депутата « Царьград ».

Сразу две пенсии могут получать 200 тысяч россиян. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб

На двойную пенсию могут рассчитывать 200 тысяч россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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