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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди россиян будет добровольной. По его словам, 17 разработанных в стране вакцин являются перспективными, пишет RT . Отмечается, что Минздрав РФ одобрил еще один препарат от COVID-19 — «Коронавир». По данным издания, он борется непосредственно с самим вирусом, а не с вызываемыми им осложнениями.

Профессор подчеркнул, что до вакцинации нужно убедиться в безопасности и эффективности препарата. «Я разбираюсь с тем, какие могут быть проблемы, так как есть предположения, что антиген может приводить к нежелательным последствиям», — поделился Чепурнов. Ученый заявил, что он за добровольную вакцинацию. Он отметил, что в первую очередь нужно защитить людей с диабетом, болезнями сердца и легких.

«Нам не удастся его [COVID-19] уничтожить, как это было сделано с оспой, так как к ней был чувствителен только человек. Как только удалось остановить цепочку передачи от человека к человеку, эта инфекция исчезла», — сказал ученый. Он отметил, что сейчас истреблению вируса мешает то, что носителями могут быть животные.

Полностью уничтожить коронавирус с помощью вакцины скорее всего не получится. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Александр Чепурнов сообщил, что коронавирус победить сложнее, чем оспу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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