В Минздраве пояснили, кого будут прививать от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной для россиян. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина», — приводит слова главы ведомства ТАСС. Мурашко уточнил, что в России насчитывается 17 перспективных вакцин от коронавируса. Также пока нет подтверждения полного отсутствия реакции имунной системы на COVID-19. По словам главы Минздрава, за время пандемии выросло число сторонников вакцинации, уточняет RT.
В беседе с URA.RU бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил, что детей могут вообще не прививать от коронавируса. Врач объяснил это тем, что несовершеннолетние легко переносят инфекцию. Пока эффективным лекарством от COVID-19 ВОЗ назвала только «Ремдесивир». Но вирусологи предупредили, что этот препарат может быть опасным.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.