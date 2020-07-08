В Минздраве пояснили, кого будут прививать от коронавируса

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Вакцинация от COVID-19 будет добровольной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной для россиян. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина», — приводит слова главы ведомства ТАСС. Мурашко уточнил, что в России насчитывается 17 перспективных вакцин от коронавируса. Также пока нет подтверждения полного отсутствия реакции имунной системы на COVID-19. По словам главы Минздрава, за время пандемии выросло число сторонников вакцинации, уточняет RT.

В беседе с URA.RU бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил, что детей могут вообще не прививать от коронавируса. Врач объяснил это тем, что несовершеннолетние легко переносят инфекцию. Пока эффективным лекарством от COVID-19 ВОЗ назвала только «Ремдесивир». Но вирусологи предупредили, что этот препарат может быть опасным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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