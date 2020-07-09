08 июля 2020
07 июля 2020

Темп прироста больных коронавирусом тюменцев замедлился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Всего в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились  3785 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию опасной болезни. Это на три человека меньше, чем накануне, 8 июля.

«Тюменская область — 72 [новых заболевших]», — приводится в сообщении. Всего в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились 3785 человек. Подробности о новых зараженных, а также очагах COVID-19 пока не сообщаются.

Ранее URA.RU писало, что в регионе введены новые меры по противодействию коронавирусу — с 8 июля тюменцы будут обязаны надевать маски в общественном транспорте. В то же время, с 3 июля власти разрешили посещать пляжи и открытые термальные источники.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...