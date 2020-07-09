Темп прироста больных коронавирусом тюменцев замедлился

Всего в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились 3785 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию опасной болезни. Это на три человека меньше, чем накануне, 8 июля.

«Тюменская область — 72 [новых заболевших]», — приводится в сообщении. Всего в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились 3785 человек. Подробности о новых зараженных, а также очагах COVID-19 пока не сообщаются.

Ранее URA.RU писало, что в регионе введены новые меры по противодействию коронавирусу — с 8 июля тюменцы будут обязаны надевать маски в общественном транспорте. В то же время, с 3 июля власти разрешили посещать пляжи и открытые термальные источники.