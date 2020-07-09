Кремль оценил связь между убийством уроженца Чечни и Кадыровым

В Кремле не видят связи между убийством россиянина и главой Чечни Рамзаном Кадыровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не видят взаимосвязи между деятельностью убитого в Австрии уроженца Чечни с его критикой в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом во время своего пресс-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«При чем здесь Кадыров и убитый гражданин в Австрии? Если критиковал Рамзана Кадырова и чеченец, значит нужно говорить об убийстве? Это нелогично», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно об убийстве в Австрии 43-летнего уроженца Чечни Мамихана Умарова. Погибший являлся автором блога, в котором неоднократно критиковал действующего главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Позже Австрийская полиция заявила о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался житель России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров связал убийство с деятельностью иностранных спецслужб, работающих против России, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению политика, погибший также работал на данные спецслужбы.

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