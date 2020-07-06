Аномальную жару пообещали Курганской области к концу недели

На выходных температура воздуха в регионе местами может прогреться до +37 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К концу недели в Кургане температура воздуха прогреется до +35 градусов. Такой прогноз указан на сайте Gismeteo. Аномальная жара ожидается и в других населенных пунктах региона.

В субботу, 10 июля, днем температура воздуха в городе по прогнозу синоптиков достигнет +35 градусов. Также на сайте указано, что в четверг и пятницу температура составит +32 и +34 градуса соответственно.

Об аномальной жаре в регионе с 7 по 19 июля сообщил и курганский синоптик-любитель Илья Винштейн: «Температура будет выше нормы на 4-6 градусов. Днем +28…+34°C». По его данным, 10—11 июля местами температура воздуха достигнет +37 градусов. На сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), на момент написания новости, информации о погоде на выходных не было.

Помимо жары и малого количества осадков скорость ветра 9 и 10 июля, по прогнозам, достигнет 10 метров в секунду. Это может усилить риск пожаров. Летом в Курганской области не раз объявляли чрезвычайную и высокую пожарную опасность.