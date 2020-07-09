Сербиенко судится с «Атомстройкомплексо» более 10 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржец Олег Сербиенко, похищенный сегодня рано утром, пять раз обращался в полицию с жалобами на «Атомстройкомплекс». Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.

«У „Атомстройкомплекса“ поддельные документы, они захватили мою землю. Они требуют, чтобы я продал им свою землю в центре города за 100 тысяч рублей. Я обращался в полицию, у меня пять КУСПов (квитанция о регистрации заявления в Книге учета сообщений о преступлениях) на руках. Ни разу полиция не ответила», — заявил Олег Сербиенко.

В полиции пока не комментируют ситуацию с заявлениями Сербиенко. Адвокат Алексей Бушмаков пояснил URA.RU, что для полиции Екатеринбурга в порядке вещей не информировать граждан о результатах проверок: «На самом деле проверка по заявлениям граждан проводится, но результат хранится в деле, и заявитель не получает информации об итогах проверки. То у полицейских нет конвертов, то нет денег, то еще чего-то не хватает, а в итоге, результаты проверки не узнаешь, если сам не придешь в отдел», — отмечает адвокат.

Ранее URA.RU писало, что в пять часов утра Олег Сербиенко, которому накануне исполнилось 58 лет, был похищен. Камера наблюдения зафиксировала, как двое в масках силой усаживают его в машину и увозят. Около 16 часов Сербиенко неожиданно появился дома. Он рассказал, что его похитили люди, посланные строительной компанией. По его словам, они продолжали требовать, чтобы он продал землю, но он снова отказался. Тогда его высадили в лесу на Челябинском тракте, и он пешком вернулся в город.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ „похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору“. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

В помещении, в котором живет Сербиенко, был автосервис, который он открыл в 1995 году. В 2005 году мэр Екатеринбурга отдал участок на улице Шейнкмана «Атомстройкомплексу». Сербиенко утверждает, что произошла подмена кадастрового номера, и его земля перешла строительной компании. С тех пор он судится с «Атомстройкомплексом». Последнее судебное решение было принято 5 июня этого года. Суд встал на сторону строительной компании и решил, что Сербиенко должен заплатить «Атомстройкомплексу» 64601 рубль 25 копеек .