Если россияне не будут соблюдать рекомендации врачей, власти могут заново объявить карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 июля, 212-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 122-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло отметки в 12 403 761 (+166 708 за прошедшие сутки). Из них выздороветь удалось 7 182 004 пациентам (+77 511). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 557 019 (+3 417).

Антирейтинг стран-лидеров по числу инфицированных не изменился: США (3 219 999), Бразилия (1 759 103), Индия (794 855), Россия (707 592). Ночью стало известно, что в Москве умерли еще 28 человек. Таким образом, общее количество жертв в стране достигло 10 899.

Вакцина и лекарство от коронавируса

После проведения клинических испытаний в России будут доступны как минимум три-четыре вакцины, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Сегодня, по его словам, перспективными признаны 17 препаратов, но до промышленного производства дойдут лишь несколько из них. Когда это произойдет, вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, не исключила, что до этого момента властям вновь придется вводить ограничительные меры. Такой сценарий возможен, если люди не будут соблюдать рекомендации врачей.

Коронавирус в России

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор составил список стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение в первую очередь. В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что Россия не будет открывать границы, пока существует угроза распространения вируса.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился с письмом к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ускорить возобновление работы детских лагерей после пандемии. В документе он ссылается на многочисленные обращения представителей отрасли.

Достоверных научных данных о том, что COVID-19 может привести к бесплодию, пока нет, заявил Михаил Мурашко. По словам министра, публикации о воспалительных заболеваниях и бесплодии после коронавируса уже отозваны для доработки, а специалисты-репродуктологи и гинекологи внимательно следят за развитием ситуации.

Коронавирус в мире

Ученые Института вирусологии Уханя нашли сходство между COVID-19 и ВИЧ. Результаты исследования показали, что переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета и снижением уровня лимфоцитов в крови. Хроническое повреждение этих клеток чаще всего вызывает вирус иммунодефицита человека.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что мир до сих пор находится на начальном этапе пандемии . По его словам, эпидемия сначала усилится, прежде чем ослабеет, а вирус будет распространяться еще несколько месяцев.