Фигурант дела Кинева-Ройзмана досрочно вышел на свободу

Андрей Гусев 7 июля освободился из колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело «Ройзмана-Кинева»

Решением суда города Златоуста (Челябинская область) освобожден из ИК № 25 для бывших сотрудников 33-летний Андрей Гусев. В 2016 году он был приговорен к 10 годам колонии за участие в убийстве 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской, которое было совершено по заказу депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева.

«Решением суда от 25 июня не отбытая часть наказания (4 года 24 дня) заменена ему на принудительные работы. 7 июля решение вступило в законную силу, Гусев освобожден из ИК и самостоятельно уехал в Копейск, где он будет жить в исправительном центре № 1. Его трудоустроят и из зарплаты будут удерживать 5% в пользу государства, а также он должен оплачивать коммунальные услуги за предоставленное место жительства. Если Гусев заведет семью, то ему не надо будет жить в общежитии исправительного центра, он имеет право самостоятельно снимать жилье в пределах города Копейска», — рассказали URA.RU в суде города Златоуста.

На снимке Ройзман, Кинев и Ледовская Фото: URA.RU

Ранее URA.RU писало, что 22 мая 2014 года была убита пенсионерка Ольга Ледовская. Депутат Кинев для убийства нанял жителей города Новоуральска 27-летних бывшего сотрудника МЧС Андрея Гусева и Алексея Худоногова. Сразу после задержания Кинев дал показания, что пошел на преступление из-за долга Евгению Ройзману. По словам Кинева, Ройзман продал ему свое депутатское место за пять миллионов рублей, к тому же поставил на счетчик — 50 тысяч рублей каждый месяц сверху до погашения долга. По словам Кинева, Ройзман подсунул ему пенсионерку, намекнув, что трехкомнатной квартирой старушки можно решить вопрос долга. Ближе к суду Кинев отказался от этих своих показаний. 3 марта 2016 года в Свердловском областном суде был вынесен приговор убийцам. Олега Кинева суд приговорил к 16 годам колонии, Алексея Худоногова к 15 годам, Андрей Гусев получил 10 лет колонии строгого режима.