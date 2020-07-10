Нефть может взлететь в цене в случае серьезного конфликта в Персидском заливе, считает Виталий Калугин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Исполнение прогноза о возможном повышении стоимости нефти до 150 долларов за баррель через пять лет практически невозможно. Такое мнение высказал в разговоре с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.

Ранее американский аналитик Northern Trace Capital Тревор Вудс спрогнозировал рост нефти до 150 долларов за баррель. Он объяснил это сокращением поставщиков и увеличением спроса на сырье.

«Я к таким прогнозам отношусь весьма скептически. В данном случае вероятность, что нефть окажется на таком уровне мизерная. Эти прогнозы призваны привлечь внимание», — сказал Калугин. По его словам, нефть будет колебаться на уровне 45-55 долларов за баррель в ближайшие пять лет.

Экономический кризис будет способствовать снижению цен, а возможность локальных конфликтов в Саудовской Аравии будет тянуть их наверх, сказал аналитик. Калугин отметил, что нефть уже не будет устойчиво находиться на уровне 20 или 150 долларов за баррель. «Резкий рост цены возможен только при развитии полномасштабного конфликта в Персидском заливе, но не надолго», — рассказал экономист. Он подчеркнул, что американские компании компенсируют повышение стоимости сырья с помощью увеличения добычи.

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля, пишет RT. Он отметил, что российская валюта будет колебаться до середины августа, а после 20-х чисел месяца начнет укрепляться. По его словам, к эту времени начнется снижение стоимости нефти.

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