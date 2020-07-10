09 июля 2020
08 июля 2020

В Курганской области нашли виноватых в росте заражений COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, подростки, молодежь
По мнению представители властей, у курганцев пропала настороженность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Курганской области связали с тем, что у жителей региона пропала настороженность. Об этом сообщили в областном оперштабе, ссылаясь на слова главного внештатного эпидемиолога региона Оксаны Сагайдак.

«На мой взгляд, тревожность ситуации не в снятии ограничений, а в том, что у людей пропала настороженность», —объяснила Сагайдак. При этом она отметила, что предприятия относятся ответственно к санитарным нормам.

По ее мнению, граждане перестали беречь себя. «Маска на подбородке — максимальная защита у многих» — добавила Сагайдак. Она призвала использовать все необходимые защитные меры, а при малейшем недомогании оставаться дома и вызывать врача.

С 5 по 9 июля в Курганской области ежедневно выявляли более 50 новых зараженных COVID-19. Власти связали такой рост с послаблением ограничений и снижением бдительности граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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