В Курганской области нашли виноватых в росте заражений COVID

По мнению представители властей, у курганцев пропала настороженность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Курганской области связали с тем, что у жителей региона пропала настороженность. Об этом сообщили в областном оперштабе, ссылаясь на слова главного внештатного эпидемиолога региона Оксаны Сагайдак.

«На мой взгляд, тревожность ситуации не в снятии ограничений, а в том, что у людей пропала настороженность», —объяснила Сагайдак. При этом она отметила, что предприятия относятся ответственно к санитарным нормам.

По ее мнению, граждане перестали беречь себя. «Маска на подбородке — максимальная защита у многих» — добавила Сагайдак. Она призвала использовать все необходимые защитные меры, а при малейшем недомогании оставаться дома и вызывать врача.

С 5 по 9 июля в Курганской области ежедневно выявляли более 50 новых зараженных COVID-19. Власти связали такой рост с послаблением ограничений и снижением бдительности граждан.