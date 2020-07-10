В Курганской области нашли виноватых в росте заражений COVID

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Курганской области связали с тем, что у жителей региона пропала настороженность. Об этом сообщили в областном оперштабе, ссылаясь на слова главного внештатного эпидемиолога региона Оксаны Сагайдак.
«На мой взгляд, тревожность ситуации не в снятии ограничений, а в том, что у людей пропала настороженность», —объяснила Сагайдак. При этом она отметила, что предприятия относятся ответственно к санитарным нормам.
По ее мнению, граждане перестали беречь себя. «Маска на подбородке — максимальная защита у многих» — добавила Сагайдак. Она призвала использовать все необходимые защитные меры, а при малейшем недомогании оставаться дома и вызывать врача.
С 5 по 9 июля в Курганской области ежедневно выявляли более 50 новых зараженных COVID-19. Власти связали такой рост с послаблением ограничений и снижением бдительности граждан.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «