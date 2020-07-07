Курганские власти объяснили рекордный рост больных коронавирусом

На 7 июля на лечении находились 494 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Увеличение количества зараженных в Курганской области связали со снижением ограничительных мероприятий, бдительности граждан и приездом людей из других регионов. Об этом 7 июля сообщил региональный оперштаб со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Ларису Кокорину.

«Снижение ограничительных мероприятий привело к усилению миграции, притоку граждан из других субъектов: приезжают родственники, в гости, на лето», — объяснила Кокорина. Она добавила, что у населения снижается бдительность, и не все используют средства индивидуальной защиты.

Из 494 человек, которые находятся на лечении, — 111 с пневмонией, семь нуждающихся в интенсивной терапии. Из этих семи три пациента находятся на искусственной вентиляции легких и четыре на кислородной поддержке.

«Область готова к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», — заявила Кокорина. Больными частично заполняются инфекционные отделения больниц в Щучье, Катайске и Далматове. Бессимптомных и с легкой формой болезни лечат на дому. Таких пациентов 89. На данный момент, свободно 45% коечного фонда, и есть резервные 200 коек.

Последние пять дней число новых заболевших COVID-19 в регионе увеличивается. На 7 июля всего было подтверждено 1119 случаев заражения коронавирусом. С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня власти разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.