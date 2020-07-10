09 июля 2020
08 июля 2020

Из-за коронавируса Курганский госпиталь переполнен. Власти развернули дополнительные койки

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
В Кургане развернули дополнительные койки для пациентов с COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане дополнительно развернуты сотни коек для пациентов с коронавирусом. Курганский инфекционный госпиталь переполнен. О количестве коек URA.RU рассказали в оперштабе.

«Машины скорой помощи везут и везут пациентов. Инфекционная больница и вторая городская больницы почти заполнены. Стараются определять туда пациентов средней степени тяжести или тяжелых. Там койки оборудованы ИВЛ», — рассказал источник из медицинской сферы.

Мощность Курганского инфекционного госпиталя, куда входит инфекционная и вторая городская больницы, на 6 июля составляла 567 коек. При этом было занято 422 койки. В течение трех дней дополнительно было развернуто более 260 коек. «По состоянию на 9 июля из 828 коек инфекционного госпиталя свободно 325 (39,3%)», — говорится в официальной информации.

Дополнительные места для пациентов с COVID также находятся в Кургане. Ранее власти сообщали агентству: «В случае заполненности имеющегося госпиталя и необходимости размещения пациентов, предусмотрено открытие госпиталя на базе ФГБУ „НМИЦ травматологии и ортопедии“ им. акад. Г.А. Илизарова. Решение согласовано с Минздравом России».

URA.RU сообщало, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Курганской области связали с тем, что у жителей региона пропала настороженность. С 5 по 9 июля в Курганской области ежедневно выявляли более 50 новых зараженных COVID-19. Власти связали такой рост с послаблением ограничений и снижением бдительности граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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