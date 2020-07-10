В Кургане развернули дополнительные койки для пациентов с COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане дополнительно развернуты сотни коек для пациентов с коронавирусом. Курганский инфекционный госпиталь переполнен. О количестве коек URA.RU рассказали в оперштабе.

«Машины скорой помощи везут и везут пациентов. Инфекционная больница и вторая городская больницы почти заполнены. Стараются определять туда пациентов средней степени тяжести или тяжелых. Там койки оборудованы ИВЛ», — рассказал источник из медицинской сферы.

Мощность Курганского инфекционного госпиталя, куда входит инфекционная и вторая городская больницы, на 6 июля составляла 567 коек. При этом было занято 422 койки. В течение трех дней дополнительно было развернуто более 260 коек. «По состоянию на 9 июля из 828 коек инфекционного госпиталя свободно 325 (39,3%)», — говорится в официальной информации.

Дополнительные места для пациентов с COVID также находятся в Кургане. Ранее власти сообщали агентству: «В случае заполненности имеющегося госпиталя и необходимости размещения пациентов, предусмотрено открытие госпиталя на базе ФГБУ „НМИЦ травматологии и ортопедии“ им. акад. Г.А. Илизарова. Решение согласовано с Минздравом России».

URA.RU сообщало, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Курганской области связали с тем, что у жителей региона пропала настороженность. С 5 по 9 июля в Курганской области ежедневно выявляли более 50 новых зараженных COVID-19. Власти связали такой рост с послаблением ограничений и снижением бдительности граждан.