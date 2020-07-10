После двух неудачных увольнений курганскую чиновницу хотят сократить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Целинный районный суд (в Курганской области) второй раз восстановил в должности заместителя главы Целинного района по соцвопросам Елену Гарипову. Увольнение было признано незаконным, но в день выхода на работу она получила уведомление о сокращении. Об этом URA.RU рассказала сама Гарипова.

«Меня восстановили. Суд признал выговоры и увольнение незаконным. С сегодняшнего дня вышла на работу», — рассказала замглавы по соцвопросам.

Она пояснила, что в первый же день ее возвращения на рабочее место ей вручили уведомление о сокращении с 10 сентября. «Предложили мне другую должность — заместителя главы. Но она временная, я отказалась», — пояснила Гарипова.

Пока женщина не приняла решение, что будет делать дальше и как собирается отстаивать свои права на работу, которой она посвятила почти 15 лет. По ее мнению, увольнение произошло после инцидента с распределением оргтехники, которую вместо комиссии по делам несовершеннолетних выдали секретарю в приемной главы.

Получить комментарии главы района Ивана Светличного URA.RU не удалось. На телефонный звонок он не ответил.

Ранее URA.RU писало, что другой сотрудник мэрии — первый замглавы Петр Скоробогатов второй раз восстановился в должности после увольнения. С поста его сняли после скандала с разделом премий. Конфликт с главой начался после распределения премий, которые выдал губернатор [Курганской области Вадим Шумков] за хорошую работу администрации. Деньги достались не всем, что и возмутило первого зама. Он предлагал созвать районную думу, чтобы распределить премии на всех, но его не услышали.