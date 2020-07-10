В охваченном коронавирусом городе ЯНАО власти ведут проверки

К работе допускаются вахтовики, у которых COVID не подтверждается тестами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое (ЯНАО) представители окружного департамента гражданской защиты, противопожарной службы и других заинтересованных ведомств проверяют обсерваторы, в которых работодатели размещают приехавших в регион вахтовиков. По информации пресс-службы ямальского правительства, уже составлены три административных протокола и начаты три административных расследования.

«За время рейдов уже осмотрено 23 объекта, составлено три протокола и возбуждено три административных расследования по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — говорится в сообщении. Согласно действующим правилам, размещать вахтовиков можно только в местах, согласованных с муниципальными властями.

По словам замдиректора депзащиты Олега Сысоева, целью рейдов является поиск нелегальных обсерваторов. Работодатели, нарушающие правила и размещающие работников в несогласованных с мэрией местах, будут привлекаться к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что руководитель оперативного штаба — заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов заявил о своих претензиях в адрес компаний, являющихся подрядчиками предприятий ТЭК. Кроме того, на днях Салехардский городской суд вынес первое решение, согласно которому наказана компания, нарушавшая правила завоза в ЯНАО вахтовых рабочих. Предприятие заплатит штраф в 100 тысяч рублей за то, что допускало к работе сотрудников, имевших справку о состоянии здоровья вместо результатов тестов на COVID.