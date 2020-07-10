Россия отвергает причастность к крушению Boeing над Донбассом

Москва собирается отстаивать свои интересы в международных судах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, в небе над Украиной в 2014 году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минюста РФ.

«Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека», — приводит заявление Минюста ТАСС.

Россия намерена отстаивать свои интересы в международных судах в случае, если Нидерланды подадут на страну жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу крушения воздушного судна. Однако на сегодняшний день российским властям неизвестно о подаче подобных исков. В Минюсте уточнили, что на рассмотрение приемлемости жалобы может уйти несколько лет.

Ранее МИД Нидерландов сообщило, что правительство страны планирует подать иск к России в ЕСПЧ в связи с подозрением России в крушении рейса MH17, пишет портал «Утро.ру». Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донецкой области на Украине. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ). В июне 2019 года эксперты заявили, что установили четырех человек, которые могут быть причастны к трагедии, трое из них являются гражданами России, а четвертый имеет гражданство Украины. Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Россию до расследования не допускают и не принимают во внимание доводы российской стороны.

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