В Кургане с 17 этажа на крышу машины упала женщина

Пострадавшую женщину доставили в больницу
В Кургане на с одной из многоэтажек на крышу автомобиля упала женщина. Фото и видео с места происшествия опубликованы очевидцами в городских пабликах во «ВКонтакте».
«Женщина выпала с 17-го этажа и упала на машину в 1-м микрорайоне Заозерного [района]», — написал один из подписчиков группы «Типичный Курган». По словам автора сообщения, женщина осталась жива, ее госпитализировали.
Девушку увезла скорая помощь
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