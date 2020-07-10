В Кургане с 17 этажа на крышу машины упала женщина

Пострадавшую женщину доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане на с одной из многоэтажек на крышу автомобиля упала женщина. Фото и видео с места происшествия опубликованы очевидцами в городских пабликах во «ВКонтакте».

«Женщина выпала с 17-го этажа и упала на машину в 1-м микрорайоне Заозерного [района]», — написал один из подписчиков группы «Типичный Курган». По словам автора сообщения, женщина осталась жива, ее госпитализировали.

Девушку увезла скорая помощь Фото: группа «КУРГАН | ЧП и ДТП | СЕГОДНЯ (24/7)» во «ВКонтакте»