10 июля 2020

В Кургане с 17 этажа на крышу машины упала женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, скорая помощь, врач
Пострадавшую женщину доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане на с одной из многоэтажек на крышу автомобиля упала женщина. Фото и видео с места происшествия опубликованы очевидцами в городских пабликах во «ВКонтакте».

«Женщина выпала с 17-го этажа и упала на машину в 1-м микрорайоне Заозерного [района]», — написал один из подписчиков группы «Типичный Курган». По словам автора сообщения, женщина осталась жива, ее госпитализировали.

Девушку увезла скорая помощь
Фото: группа «КУРГАН | ЧП и ДТП | СЕГОДНЯ (24/7)» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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