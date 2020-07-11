В России выросло число умерших пациентов с коронавирусом

В России 188 новых жертв коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 188 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8378 человек, скончалось 188. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+678), на втором месте Санкт-Петербург (+296), на третьем Свердловская область (+280).

Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ХМАО (+268), ЯНАО (+195), Челябинская область (+129), Тюменская область (+82), Курганская область (+63), Пермский край (+60).

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 720547 случаев заражения COVID-19. Всего скончались, согласно официальным данным, 11205 россиян.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за прошедшие сутки выявила рекордное число новых заболевших коронавирусной инфекцией. Заразилось более 228 тыс. человек, передает агентство Nation News.

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