Политологи оценили вероятность протестов в Хабаровском крае

Масштабных протестов можно избежать Фото: Ната Чернохатова © URA.RU

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вызовет масштабные протесты в регионе, если ситуацией воспользуется оппозиция или федеральная власть допустит серьезные ошибки при назначении нового врио губернатора. Такое мнение URA.RU высказали дальневосточные политологи.

Политический обозреватель с Дальнего Востока Ольга Кишаковская отметила, что рейтинг Фургала (является членом ЛДПР) был достаточно высок. В то же время она считает, что масштабные протесты в крае маловероятны. «Все зависит от того, какую позицию займет партия ЛДПР», — отметила она. При этом Кишаковская не исключила, что к протестам могут примкнуть представители других оппозиционных сил. Она отметила также, что не может назвать какого-либо лидера в Хабаровском крае, который мог бы возглавить протест.

Профессор Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич считает, что протестный настрой жителей Хабаровска стал следствием потери статуса неофициальной столицы Дальнего Востока. Однако такое поведение жителей региона он считает «призывом к переговорам». «Федеральное руководство довольно долго приучало российских граждан к мысли, что согласные не получат ничего. Диалог ведется только с тем, кто не согласен», — отметил он. Кривелевич считает, что будущий врио главы региона вполне может получить поддержку граждан, если во время избирательной кампании будут учтены интересы жителей края. «Нужно провести хотя бы небольшую работу, объясняя преимущества претендента», — отметил он.

Губернатора Хабаровского края арестовали 9 июля по подозрению в убийствах и покушении на убийство нескольких бизнесменов в 2004—2005 годах. Силовики проверяют, причастен ли Фургал особо тяжким преступлениям сразу в трех регионах: Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. Член координационного совета местного отделения партии Захар Синяговский, пока главу региона не исключат из ЛДПР. Жители Хабаровского края создали петицию в поддержку губернатора.

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