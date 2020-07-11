В Ханты-Мансийском автономном округе снова начало расти число больных COVID-19. За последние сутки здесь зафиксировано 268 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, больше всего — в столице региона.
За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 268 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах: «Ханты-Мансийск — 46, Сургут — 41, Нижневартовск — 35, Нефтеюганск — 26, Когалым — 21, Нягань — 20, Сургутский район — 16, Радужный — 12, Советский район — 11, Лангепас — 10, Октябрьский район — 7, Югорск — 7, Нефтеюганский район — 6, Нижневартовский район — 4, Мегион — 3, Кондинский район — 3», — сообщили в окружном штабе.
Режим самоизоляции в регионе действует до 27 июля. Ранее губернатор Наталья Комарова отметила снижение заболеваемости среди югорчан. 10 июля было зафиксировано 263 новых случая. 9 июля было 268 зараженных.
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