10 июля 2020
09 июля 2020

В ЯНАО завели дела после вспышки коронавируса в обсерваторе

© Служба новостей «URA.RU»
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COVID-19 заразились сотрудники «дочки» Газпрома Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После вспышки коронавируса среди рабочих на предприятии «Уренгой бурение» (филиал «Газпром бурение») следователи завели уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нового Уренгоя после проведения проверки.

«Материалы проверок прокурором направлены в следственные органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых Следственным отделом ОМВД России возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)», — рассказали в прокуратуре.

Как установили сотрудники прокуратуры, в обсерваторе «дочки» Газпрома не соблюдались масочный режим и социальная дистанция, в комнатах одновременно проживало по 10-15 человек, которые свободно ходили по учреждению. Также приезжающие на вахту работники не имели медицинских справок. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм привело к заражению коронавирусной инфекцией 90 человек в течение недели.

Сотрудники прокуратуры внесли представления руководителям предприятия. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Вспышку коронавируса в обсерваторе предсказали сами вахтовики. По их словам, все закрывали глаза на происходящее. Ранее в Пуровском районе из-за халатности предпринимателей 21 вахтовик заболел коронавирусом. Позже рабочие пожаловались на то, что их заселили по шесть человек в комнаты площадью 10 кв. м.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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