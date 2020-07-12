Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

Денис Киселев назвал правдоподобной информацию о том, что туристы не смогли найти свою палатку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев оценил версию Генпрокуратуры о гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале. Свое мнение профессиональный альпинист высказал РБК.

Накануне Генпрокуратура сообщила, что туристы погибли из-за схода лавины. В ведомстве заявили, что группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку. Попытавшись вернуться в лагерь, туристы насмерть замерзли — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля. Как отметил Киселев, эта версия является самой логичной.

«Лавина — это наиболее вероятный расклад того, что случилось», — сказал Киселев. Кроме того, он назвал правдоподобной информацию о том, что туристы не смогли найти свою палатку, хотя отошли от нее не так далеко. Киселев объяснил, что ночью в условиях плохой видимости без GPS-приборов действительно сложно что-либо рассмотреть. Также, по словам альпиниста, группа Дятлова допустила ошибку, решив заночевать на лавиноопасном склоне. «Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться», — указал он.

Однако Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн не согласен с версией Генпрокуратуры. По его словам, выводы ведомства не являются достоверными. Специалист пояснил, что 60 лет назад не было точных данных относительно температуры воздуха, скорости ветра и видимости. Гофштейн считает, что версию Генпрокуратуры можно рассматривать лишь как одну из причин гибели туристов.

Ранее руководитель Фонда имени Дятлова Юрий Кунцевич заявил URA.RU, что не согласен с заявлением ведомства. По его словам, Генпрокуратура не может выдвигать официальных версий как минимум потому, что дело не было вновь открыто.

Туристы из Свердловска погибли 2 февраля 1959 года. Лыжную группу возглавлял Игорь Дятлов.

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