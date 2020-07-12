Российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания

Ученым удалось доказать безопасность вакцины для человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Исследования первой вакцины от коронавируса успешно завершились. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — цитирует РИА «Новости» Тарасова. По его словам, на данном этапе испытаний удалось доказать безопасность вакцины для человека.

«Безопасность вакцины соответствует тем [вакцинам], которые сейчас присутствуют на рынке и применяются у людей», — рассказал Директор института трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Лукашев.

У всех добровольцев в ходе исследований было определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования, и лишь после этого провели иммунизацию. Первые добровольцы, тестировавшие на себе вакцину, уже выписаны, передает РИА «Новости», на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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