11 июля 2020
10 июля 2020
09 июля 2020

В ХМАО поменялся лидер по числу новых заражений коронавирусом. Регион далек от снятия карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Когалым, сквер, когалым
Больше всего заражений за сутки выявлено в Когалыме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе за последние сутки здесь зафиксировано 267 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Больше всего — в Когалыме. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с заболеванием.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 267 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах: «Когалым — 39, Сургут — 36, Нижневартовск — 33, Нягань — 27, Сургутский район — 27, Ханты-Мансийск — 25, Лангепас — 13, Югорск — 12, Нефтеюганский район — 12, Урай — 10, Советский район — 9, Пыть-Ях — 6, Нефтеюганск — 5, Нижневартовский район — 4, Радужный — 3, Октябрьский район — 2, Мегион — 2, Покачи — 1, Ханты-Мансийский район — 1», — сообщили в окружном штабе.

Режим самоизоляции в регионе действует до 27 июля. Ранее губернатор Наталья Комарова отметила снижение заболеваемости среди югорчан. 11 июля было зафиксировано 268 новых случаев. 10 июля заболели 263 человека.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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