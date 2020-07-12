Больше всего заражений за сутки выявлено в Когалыме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе за последние сутки здесь зафиксировано 267 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Больше всего — в Когалыме. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с заболеванием.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 267 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах: «Когалым — 39, Сургут — 36, Нижневартовск — 33, Нягань — 27, Сургутский район — 27, Ханты-Мансийск — 25, Лангепас — 13, Югорск — 12, Нефтеюганский район — 12, Урай — 10, Советский район — 9, Пыть-Ях — 6, Нефтеюганск — 5, Нижневартовский район — 4, Радужный — 3, Октябрьский район — 2, Мегион — 2, Покачи — 1, Ханты-Мансийский район — 1», — сообщили в окружном штабе.

Режим самоизоляции в регионе действует до 27 июля. Ранее губернатор Наталья Комарова отметила снижение заболеваемости среди югорчан. 11 июля было зафиксировано 268 новых случаев. 10 июля заболели 263 человека.