Пушков рассказал о последствиях превращения Святой Софии в мечеть

Политик посещал собор в Стамбуле в 2019 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть создаст религиозный и психологический барьер для людей. Об этом сенатор от Пермского края Алесей Пушков написал в своем telegram-канале.

Государственный совет Турции разрешил сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле и лишил его статуса музея. Указ о разрешений богослужений в мечети Айя-София подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет RNS .

«Великолепная Святая София была музеем [в 2019 году]. Это делало ее открытой и доступной для всех, чего теперь не будет. Решение Анкары поставило перед такой открытостью религиозный и психологический барьер», — считает Пушков. Он также задался вопросом, что будет с фресками VI—VII веков, которые пережили «первые 380 лет существования собора в качестве мечети».

Ранее опальный отец Сергий (Романов) выразил мнение, что собор Святой Софии в Турции все равно останется частью христианского мира. Об этом URA.RU рассказал представитель лишенного сана схиигумена Всеволод Могучев.

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