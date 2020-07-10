Турецким властям разрешили сделать из собора Святой Софии мечеть

Госсовет Турции разрешил сменить статус музея на мечеть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Статус собора Святой Софии в Стамбуле разрешили переквалифицировать в мечеть. Такое решение принял государственный совет Турции.

«Госсовет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея», — передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk. Тем самым власти страны получили официальное разрешение сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган поручил рассмотреть вопрос изменения статуса собора Святой Софии. Такое решение было принято после того, как 29 мая в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о покорении Стамбула. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался против превращения храма в мечеть, а в Кремле отметили, что собор несет духовную ценность для российских туристов, передает «Национальная служба новостей».

Изначально собор Святой Софии был построен в VI веке как христианский храм. Однако, когда Константинополь был завоеван турками, его переделали в мечеть. А в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка переквалифицировало его в музей в знак примирения и дружбы.

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