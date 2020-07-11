Как отец Сергий встретил идею переделать Святую Софию в мечеть

Лишенный сана схиигумен Сергий хотел построить на Урале преемника Собора Святой Софии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опальный схиигумен Сергий, лишенный сана, считает, что собор Святой Софии в Турции все равно останется частью христианского мира. Об этом URA.RU рассказал его представитель Всеволод Могучев.

«Собор Святой Софии принадлежит православным христианам. По-другому быть не может», — привел Могучев позицию Сергия.

Также он пояснил, что схиигумен хотел построить в Среднеуральске самый большой в мире православный храм, чтобы он заменил собой Святую Софию. «Мы очень надеялись, что на территории Среднеуральского женского монастыря мы сможем создать духовную преемственность и забрать на хранение ту благодать, которая была в соборе Святой Софии в Константинополе (Стамбуле — прим. ред.). Но, к сожалению, екатеринбургская епархия дала нам понять, что строить самый большой православный храм в мире на территории епархии и создавать здесь на собственные средства новый духовный центр России нам нельзя», — заявил URA.RU Могучев.

Ранее сообщалось, что государственный совет Турции разрешил переквалифицировать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть и лишил его статуса музея. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о разрешений богослужений в мечети Айя-София, передает RT.

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