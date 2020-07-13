Пушков осадил писательницу за призыв забыть русский язык

Пушков уверен: русский язык был естественным для большей части Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинская писательница Лариса Ницой призвала сограждан забыть русский язык. Она считает, что на территории страны должна доминировать мова.

«Доминировать на территории страны должна исключительно мова», —передает ее слова «Царьград». Она отметила, что русский язык завезли в Украину «танками, голодоморами и расстрелами». В результате жители пострадали от языковой политики России. Тех украинцев, которые сейчас говорят на русском, писательница назвала бездельниками.

По мнению сенатора от Пермского края Алексея Пушкова, писательница пытается создать выдуманную историю Украины. Он уверен: русский язык был естественным для большей ее части нынешней территории. «Навязывают нам сейчас как раз украинский», — отметил Пушков в Twitter. С ним согласен украинский политик Николай Азаров. «Она глубоко ошибается. Это [русский] язык медиков, инженеров, строителей, строивших в советские годы Украину», — написал Азаров, назвав Ницой русофобкой.

Ранее писательница назвала «козлами» жюри «Евровидения» из-за общения на русском. При этом Ницой похвалила артистов за то, что со сцены они говорили на украинском языке, хотя и отметила, что иногда переключались на русский. Кроме того, писательница раскритиковала участников из России, желающих представлять Украину на «Евровидении».

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