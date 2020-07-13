Минобороны усилит защиту Поволжья и Урала «Триумфами»

К концу года воинские части на Урале и в Поволжье перевооружат на новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Планируется, что перевооружение коснется двух полков, в которые помимо «Триумфов» введут «Панцирь-С».
Сейчас полки в Екатеринбурге и Самаре оснащены устаревшими С-300ПС, поэтому было принято решение перевести дивизию на самые современные российские средства противовоздушной обороны (ПВО), пишет газета «Известия». Предполагается, что под защиту новейших комплексов попадет вся Свердловская область, Самара и авиабазы в Энгельсе, где базируется 22-я тяжелая бомбардировочная дивизия (там базируются ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-22М3 и Ту-160).
Ранее глава Минобороны анонсировал, что в 2020 году пройдет перевооружение частей Центрального военного округа (ЦВО). Позже во время учений «Центр-2019» один из уральских полков отразил удар гиперзвуковых боеприпасов (летят со скоростью в пять раз быстрее звука) С-400.
Как отметил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев, к Уралу и Поволжью у иностранцев всегда был повышенный интерес, так как здесь сосредоточены важнейшие предприятия тяжелой металлургии, атомной и добывающей промышленности. По его словам, сейчас один дивизион С-400 способен заменить три или четыре полка советских времен, охранявших эти регионы.
У С-400 максимальная досягаемость зенитной управляемой ракеты достигает 400 км. На этом расстоянии он сможет поражать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики. ЗРК также может перехватывать баллистические ракеты и отразить удар боеприпаса, летящего на скорости до 4,8 км/сек.