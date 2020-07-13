12 июля 2020

Минобороны усилит защиту Поволжья и Урала «Триумфами»

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, поле, зрк, цветы, природа, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Зенитные ракетные системы «Триумф» защитят Урал Фото: Анна Майорова © URA.RU

К концу года воинские части на Урале и в Поволжье перевооружат на новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Планируется, что перевооружение коснется двух полков, в которые помимо «Триумфов» введут «Панцирь-С».

Сейчас полки в Екатеринбурге и Самаре оснащены устаревшими С-300ПС, поэтому было принято решение перевести дивизию на самые современные российские средства противовоздушной обороны (ПВО), пишет газета «Известия». Предполагается, что под защиту новейших комплексов попадет вся Свердловская область, Самара и авиабазы в Энгельсе, где базируется 22-я тяжелая бомбардировочная дивизия (там базируются ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-22М3 и Ту-160).

Ранее глава Минобороны анонсировал, что в 2020 году пройдет перевооружение частей Центрального военного округа (ЦВО). Позже во время учений «Центр-2019» один из уральских полков отразил удар гиперзвуковых боеприпасов (летят со скоростью в пять раз быстрее звука) С-400.

Как отметил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев, к Уралу и Поволжью у иностранцев всегда был повышенный интерес, так как здесь сосредоточены важнейшие предприятия тяжелой металлургии, атомной и добывающей промышленности. По его словам, сейчас один дивизион С-400 способен заменить три или четыре полка советских времен, охранявших эти регионы.

У С-400 максимальная досягаемость зенитной управляемой ракеты достигает 400 км. На этом расстоянии он сможет поражать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики. ЗРК также может перехватывать баллистические ракеты и отразить удар боеприпаса, летящего на скорости до 4,8 км/сек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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