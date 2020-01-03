Военные на Урале впервые получат на вооружение передовые ракетные комплексы

С-400 «Триумф» поступят на вооружение в ЦВО на Урале и в Поволжье Фото: wikipedia.org

На вооружение в полк Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области впервые поступят зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Два полка противовоздушной обороны ЦВО в 2020 году получат на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что помимо Свердловской области ракетные системы поступят и в полк в Самарской области. После переобучения военнослужащие выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

С-400 «Триумф» — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Ранее этими комплексами полностью вооружился зенитно-ракетный полк объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в Ленинградской области, напоминает RT.