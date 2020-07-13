В грудном молоке обнаружили антитела к коронавирусу

В грудном молоке матерей, переболевших коронавирусом, обнаружены антитела к инфекции. К такому выводу пришли две научные группы: ученые из Пекинского института биотехнологии и группа специалистов Калифорнийского университета Мерсед.
В исследовании приняли участие тысячи кормящих матерей, из них 350 переболели коронавирусом. «В молоке переболевших женщин содержится 90% антител IgA секретируемой формы. Это специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком, чтобы потом защитить младенца от инфекции», — пишут «Известия».
По мнению ряда специалистов, грудное молоко могло бы применяться при лечении коронавируса, однако есть некоторые факты, препятствующие этому. Так, вирусолог Павел Волчков считает, что использование грудного молока в качестве лечения инфекции обладает меньшим потенциалом, чем метод вливания плазмы переболевших COVID-19, содержащей антитела. Кроме того, другие эксперты отмечают, что грудное молоко является достаточно дорогим и может содержать вирусы.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились более 727 тысяч человек, напоминает «Дни.ру». Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что практически во всех регионах страны фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет «Национальная служба новостей». Ведомство одобрило уже три препарата от вируса: «Коронавир» компании «Р-фарм», «Авифавир» и «Арепливир».
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