Главный свидетель по делу МУГИСО освободился из колонии

Валерий Поваров живет и работает в Копейске (Челяюинская область) Фото: Ваелрий Поваров, facebook

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

Из исправительной колонии № 25 для бывших силовиков в Златоусте (Челябинская область) освободился 58-летний Валерий Поваров, являющийся главным свидетелем по делу МУГИСО. Об этом сообщили URA.RU в суде Златоуста.

«Решением суда неотбытую часть наказания заменили на более мягкую. С учетом срока, проведенного Поваровым на предварительном следствии, оставшийся срок 3 года 9 месяцев и 3 дня заменили на принудительные работы», — сообщили в суде.

Поваров освобожден из колонии, и уехал «на химию» в исправительный центр № 1 в Копейске (Челябинская область), где его трудоустроили и удерживают из зарплаты 5% в пользу государства.

Именно Поваров, будучи владельцем ЧОП «Гюрза», занимал площади в доме по адресу Репина, 5с в Екатеринбурге. Снос и выкуп этого здания позже привел к скандальному уголовному делу против главы МУГИСО Алексея Пьянкова.

В 2016 году Поварова приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу банды литовского киллера Ромаса Замольскиса. Он был признан виновным по статьям «мошенничество» и «покушение на убийство». Речь идет о взрыве гранаты над балконом одного из заемщиков «Уралтрансбанка» в Екатеринбурге в 2004 году. Пострадавшим оказался Александр Касьянов, задолжавший банку крупную сумму денег. По одной версии, исполнители хотели напугать должника, по другой — убить. Касьянов с женой оказались травмированы, но сильно не пострадали. Поваров считался внештатным руководителем службы безопасности УТБ, выполнявший деликатные поручения владельца банка Валерия Заводова.

Поваров, в прошлом сотрудник уголовного розыска Ленинского РОВД Екатеринбурга, неоднократно сотрудничал с силовиками. Его даже называли провокатором от ФСБ. В 2012 году Поваров помог довести до конца дело Максима Петлина по вымогательству взятки у застройщика ТЦ «Радуга-парк». Поваров инициировал встречу с помощником Петлина, где сам озвучил сумму, которую протестантам готовы заплатить за прекращение акций.