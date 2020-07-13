Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги

Полпред обвинил краевые власти в неэффективной работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.

В рамках своего негласного визита, Юрий Трутнев встретился с руководством силовых структур и представителями краевого правительства. Полпред обвинил их в организации митингов и потребовал их прекратить.

По данным РИА «Новости», Трутневу также не понравилась организация работы краевых властей. Помимо этого, полпреда не устроила ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае — регион удерживает первое место по количеству зараженных на Дальнем Востоке.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в столице региона в минувшие выходные. Тысячи людей вышли на улицы с требованием прекратить уголовное преследование Фургала, напоминает «Национальная служба новостей».

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