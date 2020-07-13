Осудили челябинских пенсионерок, тайно запустивших водочный завод

Приговор оказался сравнительно мягким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три пенсионерки из Челябинской области, тайно развернувшие подпольное производство спиртного на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске, заплатят штраф в 750 тысяч рублей, сообщили URA.RU в Верхнеуральском районном суде. Также женщины приговорены к четырем годам лишения свободы, однако это наказание будет условным.

Спиртное в Верхнеуральске производили с 2001 по 2016 год, после чего предприятие вывели из эксплуатации. Предприимчивые женщины расконсервировали несколько автоматических линий и, с помощью двух десятков местных жителей, возобновили производство. С ноября 2017 года по март 2018 года завод выдал более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей сорвала появившаяся на предприятии полиция.

История привлекла внимание всей страны. «Когда пенсионерки не надеялись на Пенсионный фонд России», — прокомментировала произошедшее журналистка Ксения Собчак.

«Суд учел не доведение преступного умысла до конца, частичное согласие с предъявленным обвинением, раскаяние в содеянном в указанной части, явку с повинной (одной из подсудимых); пенсионный возраст, состояние здоровья; наличие иждивенцев, благотворительную помощь, добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением», — пояснили URA.RU в суде. Помимо прочего, в ближайшие три года женщинам придется регулярно отмечаться по месту жительства, которое они не имеют права покидать без разрешения.