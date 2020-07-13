Полпред Трутнев подтвердил личный интерес к проблемам Хабаровска

Юрий Трутнев лично разбирается в проблемах Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Полпред Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев подтвердил личную заинтересованность в решении проблем Хабаровского края. Об этом он заявил во время визита в Хабаровск.

«Вообще-то я из очень похожего на Хабаровск города. Пермь называется. В последние годы моя ответственность — это развитие Дальнего Востока», — заявил полпред Трутнев на пресс-конференции в Хабаровске.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Трутнев намерен вернуть регион под управление Москвы. Его личную заинтересованность связывали с неожиданным для федеральной власти результатом выборов губернатора в 2018 году, когда Фургал во втором туре с большим отрывом обошел единоросса Вячеслава Шпорта. Источники считают, что сейчас Трутнев должен исправить ситуацию, предложив сильного претендента на пост губернатора, который сможет подавить конфликт в регионе.

Ранее сообщалось, что Трутнев прибыл в Хабаровск с целью убедиться в стабильном функционировании местных властей в отсутствие губернатора. Он раскритиковал их работу и обвинил в организации митингов.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что они не имеют отношения к массовым акциям протеста против ареста однопартийца Сергея Фургала по обвинению в убийствах. При этом он отметил, что партия проведет свои митинги в защиту Фургала, если удастся получить официальное разрешение.

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