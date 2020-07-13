Стало известно, когда россияне смогут полететь в Турцию

Полеты будут организованы в шесть городов России. Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Турция хочет возобновить авиасообщение с Россией уже в августе. Об этом сообщили в авиакомпании Тurkish Airlines.

«Тurkish Airlines заявила, что намерена возобновить авиасообщение с Россией 1 августа», — передает РИА «Новости». Отмечается, что первые города, куда будут совершены полеты — это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с середины июля власти России начнут постепенно снимать ограничения с полетов в другие страны, передает VSE42.Ru. независимый аналитик в сфере транспорта и авиации Дмитрий Адамидов считает, что эта дата будет лишь первым шагом и ситуация растянется до конца этого года, передает агентство Nation News.

Член комитета Госдумы по физической культуре и туризму Дмитрий Свищев заявил, что российские туристы, посещающие страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой во время пандемии коронавируса, должны нести ответственность за свои путешествия. Он отметил, что поддерживает все меры по сдерживанию инфекции, в том числе штрафы.

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