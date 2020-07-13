Центробанк высказался об идее деноминировать рубль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира, жест рукой
Глава Центробанка успокоила россиян, деноминации не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Совете Федерации опровергла заявления о возможной деноминации рубля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посчитала эти слухи провокацией.

«Никакой деноминации в России не рассматривается, с номиналами купюр все в порядке», — объяснила Набиуллина. Матвиенко отреагировала жестче, назвав слухи о деноминации абсолютной провокацией.

С предложением деноминировать рубль на прошлой неделе выступил аналитик Александр Разуваев. Он заявил, что из-за резкого роста наличных средств в стране российскую валюту можно разделить по коэффициенту 1:100. Разуваев подчеркнул, что тогда доллар будет стоить 60-70 копеек.

Последняя деноминация рубля в России прошла в 1998 году. Тогда курс составлял 1000:1.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...