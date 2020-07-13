Центробанк высказался об идее деноминировать рубль

Глава Центробанка успокоила россиян, деноминации не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Совете Федерации опровергла заявления о возможной деноминации рубля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посчитала эти слухи провокацией.

«Никакой деноминации в России не рассматривается, с номиналами купюр все в порядке», — объяснила Набиуллина. Матвиенко отреагировала жестче, назвав слухи о деноминации абсолютной провокацией.

С предложением деноминировать рубль на прошлой неделе выступил аналитик Александр Разуваев. Он заявил, что из-за резкого роста наличных средств в стране российскую валюту можно разделить по коэффициенту 1:100. Разуваев подчеркнул, что тогда доллар будет стоить 60-70 копеек.

Последняя деноминация рубля в России прошла в 1998 году. Тогда курс составлял 1000:1.

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