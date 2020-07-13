Вице-премьер Антон Удальев (в центре) до лета 2017 года возглавлял Пермское УФАС, а в 2016 году был кандидатом в депутаты гордумы от партии «Яблоко» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Пермские справедливороссы определились с будущим кандидатом в депутаты по округу № 17 на довыборах в заксобрание края, сообщил URA.RU источник, близкий к партии. За мандат вместе с вице-премьером регионального правительства Антоном Удальевым будет бороться медик из Чусового Ирина Злобина.

«Злобина должна будет подать документы в избирком, ее поддержали справедливороссы в конце прошлой недели», — сообщил URA.RU инсайдер. Лидер пермского отделения «Справедливой России» Вероника Куликова на звонки корреспондента URA.RU не ответила.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что пока документы о выдвижении подали только три кандидата: Удальев от Единой России, юрист Алексей Баландин от ЛДПР и предприниматель Марат Галимуллин от КПРФ. В крайизбиркоме отметили, что прием документов завершится в 23:59 16 июля 2020 года.

Злобина трудится в пермской станции скорой медицинской помощи, ранее несколько раз избиралась депутатом думы Чусового и местного земского собрания. Также ходили слухи о том, что по округу № 17 собирается выдвинуться Сергей Репин — сын выдвинутого кандидата в губернаторы Александра Репина.

Собеседник, знакомый с ситуацией, утверждает, что это только слухи, призванные создать лишний шум вокруг имени старшего Репина. На вопрос корреспондента URA.RU о своем участии в предстоящих выборах младший Репин не ответил, но сообщение в мессенджере прочитал.

Довыборы в заксобрание Прикамья состоятся в один день с выборами губернатора Пермского края — 13 сентября в единый день голосования. Пермяки будут выбирать главу региона, а также депутатов заксобрания по избирательным округам № 13 и № 17.