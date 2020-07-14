Число жертв коронавируса в России превысило 11,5 тысяч человек

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек, сообщает « Национальная служба новостей » со ссылкой на Университет Джона Хопкинса.

С момента объявления пандемии в России излечиться от вируса удалось 504 964 зараженным. Жертвами инфекции стали 11 614 человека.

В Уральском федеральном округе помимо ХМАО лидером по количеству заразившихся за сутки стала Свердловская область, где выявлены 245 заболевших. Помимо этого, новые случаи зафиксированы также в Челябинской (+132), в Курганской (+58), а также в Тюменской областях (+84). Информация о новых зараженных поступила также из ЯНАО (+211) и Пермского края (+69).

«За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За последние сутки в стране скончались 175 пациентов с коронавирусом, выздоровели 8 804 человека. Первое место среди регионов по количеству заражений за сутки занимает Москва (613 новых случаев), на втором месте Санкт-Петербург — 281. Замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ с 268 заразившимися.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6 248 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за все время эпидемии в стране количество инфицированных достигло 739 947 человек.

Москва продолжает удерживать лидерство по количеству заболевших в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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