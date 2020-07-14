На участников протеста возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строители, устроившие погром на газоперерабатывающем заводе «Газпрома» в городе Свободный (Амурская область), взяли заложников. На предприятии это опровергают.

В понедельник рабочие, строящие ГПЗ для «Газпрома», разгромили офис подрядчика, турецкой компании Renaissance Heavy Industries. Вахтовики требовали выплатить задержанную зарплату, которую не получали уже три месяца.

«Недовольные отсутствием зарплаты мигранты взяли в заложники несколько инженеров», — сообщает портал Readovka со ссылкой на собственный источник. Как уточняет издание, других строителей, не участвующих в бунте, увезли за город. К протесту подключились строители другой турецкой компании Yamata.

Однако как сообщают в пресс-службе Амурского ГПЗ, захвата заложников не происходило. Там также добавили, что стройка продолжается в штатном режиме.

В город для подавления протеста продолжают прибывать новые бойцы Росгвардии из Благовещенска. Бунтовщики оказывают силовикам сопротивление. На участников беспорядков возбуждено уголовное дело по факту части 2 статьи 212 УК РФ.

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