Журналистка разбавила рекламу «Перекрестка» кадрами с одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова. Коллеги Собчак заявили, что журналистка сделала бренду антирекламу.

Рекламная интеграция «Перекрестка» появилась в выпуске Youtube-шоу «Осторожно, Собчак» от 13 июля. После надписи «реклама» на экране показывается видеозапись от 7 июля, на которой силовики задерживают журналистку во время одиночного пикета в поддержку арестованного Ивана Сафронова. Видеоряд сменяется уже постановочными кадрами из дежурной части, на которых Собчак заказывает еду из «Перекрестка» онлайн.

В соцсетях осудили подобный креатив телеведущей. Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь заявили, что после такой рекламы не будут больше посещать «Перекресток». «Рекламировать доставку можно примерно миллионом других способов нежели на теме задержаний на одиночных пикетах», — добавила Соболь.

Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан 7 июля по подозрению в госизмене. Само задержание и последующий арест вызвали резонанс среди бывших коллег журналиста, вышедших на одиночные пикеты в поддержку арестованного. Во время данной акции в дежурных частях города оказались многие известные медиа персоны, среди которых и Ксения Собчак.

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