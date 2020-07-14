Азербайджанский генерал погиб на границе с Арменией

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Бои между военными Азербайджана и Армении проходили в ночь с 13 на 14 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два азербайджанских офицера погибли в результате обстрела на границе с Арменией. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны страны генерал-лейтенант Карим Валиев.

«Генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев погибли утром», — цитирует Валиева РИА «Новости». Отмечается, что бои проходили в ночь с 13 на 14 июля в Товузском районе. По данным издания, в результате конфликта погибли 11 азербайджанских военных.

Минобороны Азербайджана 12 июля заявило о боях на границе с Арменией и потерях с обеих сторон, передает «Национальная служба новостей». Обе стороны конфликта не признают свою вину. Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление о столкновении армянских и азербайджанских военных. Оно выразило готовность оказать содействие для урегулирования ситуации, отмечает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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