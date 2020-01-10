Чиновнику Александру Овчарову (слева) и его другу Леониду Петухову грозит уголовное дело Коллаж: «URA.RU»

В распоряжении «URA.RU» оказалось видео поимки постоянного представителя свердловского губернатора в Москве Александра Овчарова и его друга Леонида Петухова на месте браконьерской охоты. Кадры сняты сотрудниками Бронницкого охотхозяйства. На них видно, что мужчины отказываются подчиняться егерям, государственному охотинспектору и даже полицейским.

Александр Овчаров и Леонид Петухов были пойманы во время незаконной охоты в Раменском районе Подмосковья: следившие за ними егеря зафиксировали стрельбу с машины по косулям. При приближении егерей охотники бросились в разные стороны, но были остановлены. Момент поимки Овчарова не запечатлен, а вот его товарищ, экс-военнослужащий Кремлевского полка Леонид Петухов отказался предъявить документы, назвался Сергеем и ушел от егерей по трассе.

Им пришлось ехать за ним на «аварийке». В поселке Денежниково его остановил вызванный на место государственный охотинспектор, однако предъявить ему документы и охотничьи принадлежности Петухов также отказался. «Я не хочу вам показывать ничего, — заявил он. — Где тут написано, что это охотничьи угодья? Я что, не могу сходить поссать?» В какой-то момент он прерывает разговор и вновь уходит по дороге.

В третий раз его задерживают уже полицейские, однако и с ними он ведет себя агрессивно, отказываясь подчиняться. «Мы сейчас применим физическую силу», — говорят они. «Применяйте!» — отвечает он. В этот момент привозят второго пойманного — Александра Овчарова. «Можете рассчитывать, что я браконьер, — заявляет чиновник. — Но я ничего не успел сделать!».

После того, как егеря и полицейские находят выброшенный Петуховым по дороге тепловизор, ему и Овчарову все же приходится выполнить требования полицейских и отправиться в участок (полиция сейчас ведет проверку). Последние кадры съемки — осмотр убитой косули.

«URA.RU» обратилось за комментарием к помощнице Александра Овчарова и к Леониду Петухову (через его друзей). К моменту публикации их комментарии не поступили.